Crolla piattaforma mobile nel parco: ecco cosa è successo davvero

Zona transennata, soccorsi tempestivi e indagini in corso: un uomo è rimasto ferito nel quartiere Fontanelle a causa del cedimento improvviso.

Questa mattina, intorno alle 9.30, una piattaforma mobile ha ceduto nel Parco della Serenità, in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle a Pescara, causando il ferimento di un operaio. L’allarme ha mobilitato immediatamente i soccorritori: sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono giunti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

L’uomo, stabilizzato dai paramedici, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale civile “Santo Spirito” per ulteriori esami e cure. Nel frattempo il sito dell’incidente è stato prontamente transennato per permettere ai vigili del fuoco e agli agenti di avviare le verifiche utili a ricostruire la dinamica del crollo.

Secondo le prime osservazioni, il cedimento potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento strutturale della piattaforma. Gli inquirenti stanno esaminando i meccanismi di ancoraggio e lo stato manutentivo dell’attrezzatura, e sono in corso rilievi tecnici e raccolta di testimonianze di eventuali presenti al momento del crollo . Se emergeranno responsabilità, potrebbero scattare pesanti conseguenze sul piano penale o civile.

L’episodio ha immediatamente creato comprensibile allarme tra i residenti del quartiere, per la tipica frequentazione del parco come area di svago e passeggio. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto coinvolto, fino al termine degli accertamenti, nel rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle aree pubbliche.

Il Comune di Pescara, pur non avendo rilasciato al momento un comunicato ufficiale, dovrebbe fornire nei prossimi giorni dettagli sulle misure adottate per prevenire simili incidenti: in particolare, verrà valutata la necessità di ispezioni preventive su attrezzature montate in zone verdi e spazi pubblici, per tutelare lavoratori e cittadini.

Le indagini proseguono con attenzione dalla polizia municipale, dai vigili del fuoco e dai potenziali ispettori del lavoro, nell’intento di garantire la sicurezza e ripristinare la fruibilità del parco il prima possibile. Nell’attesa, si raccomanda prudenza ai residenti e ai frequentatori del Parco della Serenità.