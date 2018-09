Dimagrimento, Definizione, Forza? Ecco i Consigli dei Professionisti per star Bene

Un'intera giornata di sport e fitness per aiutare in modo assolutamente gratuito tutti quelli che stanno approcciando alla pratica sportiva, in qualsiasi età.

Consigli, programmi personalizzati, prove di attività per scegliere quella che più corrisponde al proprio stile; è questo il regalo che, per i 10 anni di attività, fanno i 4 soci della palestra World Gym Center alla città dell'Aquila.

Un open day volto a sostenere tutti coloro che ad ogni età decideranno di rimettersi in gioco per trovare la loro migliore forma e per tornare a stare bene con se stessi.

Un bel regalo davvero.

Noi abbiamo voluto, però, farci dare qualche anticipazione, qualche consiglio ancor prima dell'evento dai quattro soci, Loredana Gala, Francesco Sette, Gianluca Troiani e Alberto Salomone e dal noto fitness manager Alessandro Madonia.

Nel video tanti bei consigli.

Inoltre segnatevi la data del 1' ottobre in cui dalla mattina alla sera tutti saranno a vostra disposizione in modo gratuito e dalle 18.00 in poi inizieranno anche le lezioni di prova in sala come Functional, H.E.A.T., superjump, spinning, crosstraining e tante altre.

Divertenti contest in sala pesi faranno divertire i più giovani (ma anche no) e ciliegina sulla torta (che ci sarà!) una promo esclusiva per chi si presenterà in palestra proprio quel giorno.

Inoltre ci saremo anche noi che da ormai tanti anni l'abbiamo scelta come centro dello stare bene con se stessi e con la propria famiglia.