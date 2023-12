Dramma a Giulianova: Donna Presa a Bastonate dal Compagno con la Figlia in Braccio

"Arrestato in Flagranza con il Nuovo Codice Rosso Bis: Aggredita Mentre Era agli Arresti Domiciliari per Altri Reati"

Un nuovo caso di violenza domestica ha scosso Giulianova, con una donna di 32 anni che si è presentata alla caserma dei carabinieri domenica sera, con la figlia di pochi anni in braccio, per chiedere aiuto. La vittima aveva appena fuggito da casa dopo essere stata maltrattata e presa a bastonate dal compagno, che era agli arresti domiciliari per reati precedenti. Dopo essere stata medicata al Pronto Soccorso, le è stata diagnosticata una prognosi di trenta giorni.

Il compagno, responsabile dell'aggressione, è stato arrestato secondo le nuove disposizioni del Codice Rosso Bis. Questo recente emendamento prevede l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

La vittima ha raccontato agli investigatori di essere stata colpita ripetutamente, anche con un bastone, mentre teneva in braccio la bambina. Fortunatamente, la piccola non è stata coinvolta fisicamente nell'aggressione. La donna ha subito maltrattamenti al volto per un periodo prolungato prima di decidere di fuggire da casa e denunciare l'accaduto presso la caserma dei carabinieri.