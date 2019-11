Dramma della solitudine, cadavere trovato in casa a 20giorni dalla sua morte

Il corpo senza vita di un uomo A.D. un 66enne originario della Puglia, è stato rinvenuto dai carabinieri di Alba Adriatica.

Gli uomini dell'Arma erano stati contattati da alcuni vicini dell'uomo, che avevano sentito un odore nauseabondo venire dell'appartamento in una palazzina in via Cavour, in pieno centro cittadino.

Quando i carabinieri hanno sfondato la porta dell'immobile, si sono trovati di fronte il corpo dell'uomo riverso a terra all'interno della sua camera da letto.

Dell'uomo, che non era sposato e non aveva figli, non si aveva notizie da diversi giorni.

Sul posto, dopo la scoperta è intervenuto l'anatomopatologo Giuseppe Sciarra che ha effettuato l'ispezione cadaverica nell'appartamento escludendo la morte dell'uomo per cause violente, ma imputandola ad un probabile attacco cardiaco.