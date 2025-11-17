Dramma evitato a Giulianova: giovane trovato in auto in fin di vita

Ricerche serrate dei Carabinieri permettono di salvare un ragazzo pescarese, rintracciato in semi-incoscienza nella sua auto con una flebo contenente sostanze da identificare.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche per un giovane residente nella provincia di Pescara, che nelle ultime ore aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando presagire un possibile gesto estremo. Il mancato rientro a casa e alcune comunicazioni preoccupanti hanno subito allarmato i familiari, spingendo i militari della compagnia di Giulianova ad attivare una rapida attività di ricerca.

I segnali captati dal telefono cellulare, agganciato a una cella della zona, hanno permesso agli investigatori del nucleo operativo di delimitare l’area delle verifiche, orientando le pattuglie verso la frazione di Villa Volpe. Qui, all’interno di un’auto parcheggiata lungo la strada, il ragazzo è stato rinvenuto riverso sul sedile del guidatore, in evidente stato di semi-incoscienza.

Al momento del ritrovamento, il giovane aveva una flebo fissata al braccio, contenente una sostanza attualmente in fase di analisi. Valutata la gravità della situazione, i Carabinieri sono intervenuti senza esitazioni: hanno rimosso la flebo, garantito i primi soccorsi e allertato immediatamente il 118.

Il personale sanitario giunto sul posto ha provveduto a stabilizzare le condizioni del ragazzo e a trasferirlo con urgenza all’ospedale di Giulianova, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, il quadro clinico sarebbe sotto controllo e non risulterebbe in pericolo di vita.