Drammatica Confessione di Francesco Di Rocco: 'Non Volevo Uccidere, Solo Far Capire'

Francesco Di Rocco, 49 anni, si è aperto di fronte al giudice per oltre due ore, narrando dettagliatamente gli eventi della tragica sera in cui ha confessato di aver ucciso suo padre, l'ex capostazione 83enne, Mario. L'omicidio è avvenuto in seguito a un acceso litigio, l'ennesimo di una lunga serie, e Di Rocco ha spiegato di aver preso un coltello non appuntito con l'intento di far capire al padre che non poteva più sopportare la situazione.

"Mi spiace, non volevo uccidere. Non avrei mai voluto fare del male a mio padre, anche se per una vita mi ha oppresso. Ho preso il coltello perché volevo fargli capire che non potevo più andare avanti a sopportare", ha dichiarato Di Rocco durante il suo racconto al giudice.

L'omicida ha continuato spiegando che il litigio è scoppiato a causa di rimproveri riguardo agli adesivi sull'insalatiera. "Ho preso un coltello che non era appuntito e con quello l’ho colpito non so quante volte. Quando è caduto a terra mi sono fermato e ho chiamato il 118 per i soccorsi", ha aggiunto, sottolineando di aver lavato il coltello per timore di ripercussioni da parte di suo padre.

Il giudice ha convalidato e confermato l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal rapporto di parentela. Nel frattempo, l'avvocato di Di Rocco ha avanzato la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, proponendo invece l'assegnazione dei domiciliari con braccialetto elettronico. Inoltre, è stata avanzata la richiesta di una consulenza psichiatrica per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo.