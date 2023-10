Drammatica Escalation in Aeroporto: Nigeriano Arrestato Dopo Aggressione agli Agenti di Polizia

Un violento episodio ha scosso l'Aeroporto d'Abruzzo, dove un cittadino nigeriano di 25 anni ha dato in escandescenza e attaccato le forze dell'ordine mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Malta. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha causato momenti di panico tra i passeggeri in attesa di partire per La Valletta.

L'individuo è stato fermato durante le procedure di controllo dei documenti al gate dell'aeroporto, quando gli addetti hanno scoperto che il suo permesso di soggiorno era scaduto. Informato della sua impossibilità di proseguire il viaggio, il cittadino nigeriano è andato in escandescenza e ha tentato di salire a bordo dell'aereo, ignorando i tentativi di bloccarlo da parte del personale di controllo.

Di fronte a questa situazione di emergenza, il personale della Polizia di Frontiera ha chiesto l'intervento della Squadra Volante della Questura, che ha risposto prontamente inviando due equipaggi sul posto.

Gli agenti a bordo dell'aeromobile hanno cercato di persuadere il giovane a desistere, ma questi ha rifiutato categoricamente. Di fronte alla sua ostinata resistenza, gli agenti hanno messo in sicurezza gli altri passeggeri, spostandoli nella parte posteriore dell'aereo e allontanandoli dalla fila dove si trovava l'uomo.

Tuttavia, l'individuo ha continuato la sua condotta aggressiva e si è improvvisamente scagliato contro gli agenti di polizia. Per interrompere la violenza, gli agenti hanno utilizzato un taser, ma senza successo. La situazione ha richiesto l'uso di uno spray urticante, che alla fine ha permesso di neutralizzare l'aggressore. Il cittadino straniero è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.

Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per gli altri passeggeri, ma il volo è decollato con due ore di ritardo a causa di questo spiacevole episodio.