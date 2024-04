Drammatico Episodio a Avezzano: Arrestato per Tentato Omicidio nei Confronti del Figlio e Lesioni

Un uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Avezzano in seguito a un violento episodio di maltrattamenti in famiglia, aggravati, e lesioni aggravate. La drammatica situazione è emersa nel primo pomeriggio di ieri, quando la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano è intervenuta in una abitazione nella zona sud del capoluogo marsicano dopo la segnalazione di un ragazzo che chiedeva aiuto da un balcone.

All'arrivo sul posto, gli agenti hanno sorpreso un uomo intento a maltrattare la compagna e il figlio ancora minorenne. Poco prima del loro intervento, si era verificato un acceso diverbio tra i coniugi, culminato nel tentato attacco dell'uomo alla donna e nel tentativo di difesa del figlio.

L'uomo, sdegnato dal gesto del ragazzo, ha cercato di aggredirlo con due coltelli da cucina, ma fortunatamente il giovane è riuscito a rifugiarsi nella propria camera da letto e a chiedere aiuto affacciandosi sul balcone.

La donna, intervenuta per proteggere il figlio, è stata colpita dagli fendenti riportando gravi ferite alle mani. Dopo essere stata assistita dal personale del 118, si è recata presso il Commissariato per denunciare il compagno, rivelando anche altri precedenti episodi di violenza subiti.

Il Procuratore di turno della locale Procura, considerata la gravità dei reati e i numerosi precedenti dell'uomo, ha ordinato il suo trasferimento presso la Casa Circondariale locale, vista la sua pericolosità.