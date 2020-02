Drastico abbassamento delle temperature e neve a bassa quota dalla serata di oggi

Dopo il caldo anomalo che caratterizza l'inizio della settimana un fronte artico irromperà sul Mediterraneo centrale e l'Italia innescando un brusco calo delle temperature che si propagherà tra martedì e giovedì da nord a sud. Siamo in attesa quindi di una fase instabile con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso fino a quote basse, martedì sulle zone alpine, ma tra mercoledì e giovedì anche sull'Appennino centro-meridionale e addirittura in Sicilia.

METEO NEVE MARTEDÌ.

Il fronte di irruzione artica si addossa alle Alpi a partire dai versanti esteri producendo nevicate sin dalle primissime ore della giornata che si intensificheranno sulle zone di confine con quota neve in abbassamento dai 1000/1300m del primo mattino ai 700/900m in serata.

Il peggioramento sulle zone appenniniche sarà accompagnato da nevicate ancora a quote piuttosto elevate in attesa dell'ingresso dell'aria fredda polare, a partire circa dai 1700/1800m in calo a 900m a fine giornata sui rilievi umbro-marchigiani.

METEO NEVE MERCOLEDÌ.

Ultime nevicate in giornata sulle Alpi confinali centro-orientali con limite pioggia/neve che calerà fino a raggiungere i 200/500m, a tratti a quote superiori sul settore dolomitico. Si intensificano i fenomeni invece sull'Appennino centro-meridionale, specie sul versante adriatico ma anche sull'Appennino Calabrese, con limite neve in brusco calo fino a 200/400m. I fenomeni raggiungeranno anche la Sicilia con quota neve in abbassamento fin verso i 600m a fine giornata.

METEO NEVE GIOVEDÌ.

Il fronte artico si allontana verso i Balcani e l'alta pressione torna a rinforzare da ovest, favorendo un generale miglioramento.

Si attarderanno le ultime nevicate fino al mattino sui rilievi della Sicilia a partire dai 500m circa, in esaurimento in giornata.