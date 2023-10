Droga tra le Scale del Tribunale: Blitz Notturno Contro la Droga nel Cuore di Avezzano

Nella notte che ha trascorso da sabato a domenica scorsi, le forze dell'ordine di Avezzano hanno preso d'assalto le strade della città in un audace servizio di controllo del territorio. Quest'operazione ad "alto impatto" è stata disposta dal questore dell'Aquila, e ha visto la collaborazione tra la polizia locale e i vigili urbani. I luoghi da pattugliare sono stati individuati in seguito a riunioni tecniche presso la questura dell'Aquila.

In totale, sono state fermate e controllate circa duecento persone nei dintorni dei luoghi di ritrovo, con l'ausilio del prezioso cane antidroga Airton, proveniente dalla polizia di Pescara. Il fiuto acuto di questo pastore tedesco ha portato al ritrovamento di una piccola quantità di stupefacente nascosta tra le scale del tribunale, nella via Corradini. Inoltre, un giovane diciottenne è stato segnalato al prefetto per la violazione di specifiche normative dopo che è stato trovato con una piccola quantità di hashish nelle tasche, nelle vicinanze di piazza della Repubblica.

L'operazione ha coinvolto anche il controllo amministrativo di due locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, rivelando la volontà delle forze dell'ordine di assicurarsi che tutte le attività si attenessero alle leggi vigenti.

Le pattuglie della polizia stradale hanno controllato circa un centinaio di veicoli, con numerose sanzioni emesse in base al codice della Strada, compresa la decurtazione di punti sulla patente di guida. L'uso dell'etilometro ha rivelato due conducenti positivi all'abuso di alcol alla guida, con conseguente ritiro del titolo di guida. D'altra parte, nessun conducente è risultato positivo al test antidroga effettuato dal medico della polizia giunto dalla questura dell'Aquila, il quale operava a bordo di un camper appositamente attrezzato. Questo blitz notturno ha dimostrato il determinato impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e combattere il crimine nella città di Avezzano.