Due giorni di Bollino Rosso con rischio temporali, e afa, nel pomeriggio

Nel weekend l’Abruzzo soffoca sotto l’anticiclone subtropicale; Pescara rischia l’allerta rossa, temperature vicine ai 39°C e notevoli rischi temporaleschi pomeridiani.

Il Centro Sud è avvolto da un’intensa ondata di calore, con il termometro che ha toccato valori estremamente elevati in diverse località abruzzesi. I dati dell’associazione Caput Frigoris segnalano punte fino a 38,6 °C a Castiglione a Casauria (Pescara). Temperature analoghe sono state registrate a Introdacqua (37,3 °C), Bussi sul Tirino (37,2 °C), Monticchio (37,1 °C) e Popoli (36,5 °C). L’ondata calda avviene sotto l’influenza di un anticiclone nord‑africano, che prolunga il caldo intenso per tutto il weekend .

Il Ministero della Salute ha confermato per Pescara l’allerta arancione oggi e domani, mentre sabato scatterà l’allerta rossa, segnalando una condizione di elevato rischio per la salute, non solo per le categorie vulnerabili ma anche per persone in buono stato di salute, qualora l’ondata duri tre giorni consecutivi.

Secondo ilMeteo24Ore.it, si prevede cielo generalmente sereno o leggermente nuvoloso nei settori costieri, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio nelle aree interne e montuose. Lì, sono attesi rovesci e possibili temporali di intensità moderata, particolarmente su Valle Peligna, Aquilano, Alto Sangro e zone pedemontane del Pescarese, Teramano e Chietino. Si prevede un attenuazione dei fenomeni in serata e nottata, con stabilizzazione meteo nel weekend e un leggero calo notturno delle temperature.

Il caldo umido, soprattutto lungo la costa, amplifica il senso di sofferenza termica: pur con valori di temperatura leggermente inferiori rispetto all’interno, il tasso di umidità elevato rende il clima afoso e fastidioso