Tragedia a Penne: bambina di due anni muore improvvisamente

La comunità di Penne si unisce nel dolore per la perdita di Dana, la piccola di due anni, strappata improvvisamente all’affetto dei suoi genitori.

Un'ondata di tristezza ha colpito la cittadina vestina per la scomparsa prematura di Dana, una bambina di appena due anni, la cui morte improvvisa ha lasciato una profonda ferita nei cuori di mamma Cristina, papà Antonio e dell’intera comunità.

Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso il suo cordoglio parlando di una “tragedia per tutta Penne”, sottolineando come il lutto stia generando una mobilitazione collettiva di vicinanza e preghiera in favore dei familiari. Al momento, la cerimonia funebre non ha ancora una data definitiva.

Il commovente messaggio dei genitori – “Il tuo volto ci seguirà ovunque e il tuo ricordo non avrà mai fine” – racchiude l’immenso dolore di un amore interrotto troppo presto, ma destinato a restare eterno nel loro cuore .

Oltre ai genitori, la famiglia di Dana comprende i nonni Pio e Giuseppina, Francesco e Anna, gli zii Isabella, Marco e Marina e i cuginetti Filippo e Ginevra, tutti uniti nel ricordo affettuoso e nella condivisione del dolore.

Nei giorni scorsi, la comunità ha risposto con una marea di messaggi di solidarietà, segno tangibile dell'affetto che circonda Cristina e Antonio in questa prova così dura.