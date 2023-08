È Lui il "Lupo Maledetto" di Vasto?

La saga dell'elusivo lupo, o "canide maledetto" come è stato soprannominato, è diventata l'argomento principale di conversazione per l'estate, attirando l'attenzione di tutti e alimentando continue discussioni. Mentre gli sforzi per individuare e catturare l'animale proseguono a seguito delle recenti aggressioni, un video che è diventato virale sui social media ha aggiunto ulteriori elementi al mistero.

Nelle sequenze video, si può osservare un animale che sfugge rapidamente dalla zona intorno a piazza Fiume, nei pressi dell'ex stazione ferroviaria. Il video alimenta la speculazione: si tratta del tanto chiacchierato "lupo maledetto" o, come alcuni preferiscono chiamarlo, "canide maledetto"? Un termine che si è radicato nella narrazione popolare.

Le immagini mostrano distintamente l'animale in fuga, e la sua somiglianza con le fotografie precedentemente scattate in occasione delle recenti aggressioni sembra evidente. Tuttavia, non è possibile stabilire con certezza se si tratti effettivamente dello stesso individuo.

Una curiosità è che, questa volta, il lupo non ha mostrato alcuna aggressività verso i villeggianti che passeggiavano nella zona. Al contrario, ha preferito evitare il contatto diretto e ha scelto la via della fuga. Questo episodio aggiunge un nuovo tassello alla complessa storia dell'animale, che continua a sollevare interrogativi e a far riflettere sulla convivenza tra la fauna selvatica e gli esseri umani.