Ecco le 7 tracce sorprendenti di quest’anno: Borsellino, Pasolini, Maccioni e molto altro!

Le tracce della maturità 2025 includono un messaggio profondo di Paolo Borsellino, una riflessione su rispetto, una poesia di Pasolini e contributi su ambientalismo, social media.

Oggi, 18 giugno 2025, alle ore 8:30, oltre 524.000 maturandi hanno affrontato la prima prova scritta di Italiano, con sei ore a disposizione per completare l'elaborato.

Tra le sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, spiccano:

“I giovani, la mia speranza” , celebre frase del magistrato Paolo Borsellino , tratta da un intervento del 1992: un invito all’impegno giovanile contro la mafia.

Una riflessione sulla parola “rispetto” , ispirata a un articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire il 17 dicembre 2024: la parola dell’anno scelta da Treccani , analizzata nel contesto di comunicazione, coesione e violenza.

Un’ analisi testuale di una poesia di Pier Paolo Pasolini , estratta dai suoi Diari.

Un brano storico da “Gli anni Trenta. Il decennio che sconvolse il mondo” di Piers Brendon, volto al confronto sul New Deal .

Un testo argomentativo di Telmo Pievani (“Un quarto d’era…”), che tocca temi di ambiente , tecnosfera e cementificazione .

Un saggio sul ruolo dei social media e dell’ indignazione nella sfera pubblica, firmato da Anna Meldolesi e Chiara Lalli .

Infine, un’ulteriore analisi testuale: un estratto ne Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.

Le prove si articolano in:

– 2 analisi del testo (Pasolini, Lampedusa),

– 3 testi argomentativi (Pievani, Maccioni, Meldolesi & Lalli),

– 2 temi d’attualità (Borsellino, Brendon).

I numeri dell’esame rimangono stabili: 524.415 candidati (511.349 interni, 13.066 esterni), 13.900 commissioni, 27.698 classi. Il tasso di ammissione si attesta al 96,5%, con il 3,5% di non ammessi.

E domani, 19 giugno, alle 8:30, prenderà il via la seconda prova, che varrà in base all’indirizzo di studi (Latino, Matematica, Lingua straniera, Economia, etc.), seguita dal colloquio orale – con presentazione di esperienze PCTO e competenze in educazione civica – a partire dal 23 giugno, secondo il calendario di ciascun istituto.

Nel panorama complessivo, spiccano due linee guida:

l’accento sulla legalità , impegno civile e attenzione ai giovani – veicolato dalla scelta di Borsellino,

la scelta di un registro linguistico consapevole e rispettoso – esemplificato dal tema sul “rispetto”.

Il mix tra spessore storico, rilevanza sociale e stimoli letterari garantisce un esame bilanciato e riflessivo, che mette alla prova la capacità critica e la sensibilità culturale degli studenti.