Fiamme a Brecciarola: incendio in cucina, stabile evacuato

Incendio improvviso in cucina a via San Bartolomeo: nessun ferito, danneggiati impianti gas ed elettrici, edificio temporaneamente inagibile per verifiche strutturali.

Mercoledì 11 giugno 2025, intorno alle 18:00, la frazione Brecciarola di Chieti è stata teatro di un incendio domestico in un’abitazione di via San Bartolomeo, dove le fiamme si sono originate dal piano cottura, propagandosi rapidamente tra i mobili e gli arredi presenti in cucina.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Chieti hanno operato con tempestività, circoscrivendo l’incendio e impedendo che le fiamme raggiungessero l’appartamento al piano superiore. Non si registrano feriti, ma il rogo ha compromesso parte degli impianti elettrici e della rete gas, rendendo necessario dichiarare lo stabile temporaneamente inagibile per motivi di sicurezza .

Contestualmente ai soccorsi, gli operatori hanno predisposto la verifica tecnica dell’immobile, verificando l’assenza di danni strutturali rilevanti. Tuttavia, l’esito delle ispezioni definirà se sarà necessario procedere a una bonifica degli impianti danneggiati prima del rientro dei residenti. Sono attesi ulteriori interventi nelle prossime ore per valutare l’estensione dei danni e stabilire tempistiche precise per la revoca del divieto di accesso allo stabile.

Non emergono al momento ipotesi alternative riguardanti l’innesco delle fiamme: sembra trattarsi di un incidente domestico, riconducibile a un malfunzionamento o a un uso improprio del piano cottura. Le indagini dettagliate sono affidate ai Vigili del Fuoco, con il supporto della Polizia Locale.