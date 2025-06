Ecco perché 10 457 maturandi abruzzesi tremano oggi durante la prima prova

Oggi, 18 giugno 2025, alle 8:30, ha preso il via la prima prova scritta di Italiano in Abruzzo, parte dell’Esame di Stato 2025. Sono 10 457 i candidati impegnati, tra cui 196 esterni, valutati da 434 commissioni .

La distribuzione provinciale conferma Chieti al primo posto con 3 072 studenti, seguita da Pescara (3 064), L’Aquila (2 169) e Teramo (2 152). Rispetto al 2024, il numero diminuisce leggermente dagli 10 652 candidati, proseguendo il trend degli anni precedenti.

Gli esami proseguono domani, 19 giugno, con la prova relativa alla materia caratterizzante il percorso di studio. I colloqui orali, multidisciplinari e strutturati secondo i PCTO ed educazione civica, inizieranno la settimana successiva, con date stabilite autonomamente da ciascuna commissione.

Su scala nazionale, oltre 524 415 studenti (511 349 interni e 13 066 esterni) affrontano la maturità, con un tasso di ammissione del 96,5% – stabile rispetto all’anno scorso – e 13 900 commissioni impegnate in 27 698 classi.

Massimiliano Nardocci, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ha definito l’Esame di Stato “un rito di crescita che evidenzia il percorso formativo, umano e culturale degli studenti”, un momento in cui la scuola consegna alla società giovani cittadini consapevoli e pronti alla responsabilità futura ansa.it.

Rispetto all’edizione precedente, l’impianto resta invariato: due prove nazionali scritte, una terza scritta per specifici indirizzi, e un colloquio finale multidisciplinare con commissioni interne ed esterne.

In Abruzzo, il via odierno rappresenta non solo l’inizio di una sfida scolastica, ma anche una tappa fondamentale nel percorso educativo degli studenti regionali. Nei prossimi giorni, l’attenzione si focalizzerà su tematiche temute da molti: prova caratterizzante e colloquio orale, vere prove del loro bagaglio culturale e personale.