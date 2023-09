Ennesima Rissa Scatenata tra Giovani Stranieri: Alcol e Droga alla Base del Conflitto

Nel cuore della notte, una nuova e violenta scazzottata ha scosso piazza Matteotti, il piazzale antistante la stazione ferroviaria, con giovani stranieri protagonisti di una rissa scatenata sotto l'influenza dell'alcol e della droga. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e di un'ambulanza.

L'incidente, avvenuto tra sabato e domenica intorno all'una, ha visto due stranieri coinvolgersi in un acceso confronto verbale che ha presto degenerato in una violenta rissa. I protagonisti di questo ennesimo episodio di disordine urbano sono stati identificati come un uomo di origine marocchina e un giovane proveniente dall'Egitto. Si sospetta che alla base della rissa possano esserci motivi connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine, è stato rinvenuto del materiale stupefacente, tra cui hashish e cocaina. Questa scoperta ha portato all'arresto del cittadino marocchino. Nel frattempo, il giovane egiziano, che ha solo 16 anni, è stato condotto presso una comunità per minori, dalla quale si era allontanato in precedenza. La vicenda rappresenta un ulteriore episodio di violenza legato all'uso di sostanze illecite, che richiede un'attenta vigilanza e un intervento deciso delle autorità competenti.