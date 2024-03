Ennesimo Smartphone Trovato in Carcere: Operazione di Successo della Polizia Penitenziaria a Teramo

Una significativa operazione di polizia giudiziaria è stata condotta con successo presso la Casa Circondariale di Teramo. Secondo quanto dichiarato da Giuseppe Pallini, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), "Nonostante il cambio del Comandante del carcere di Teramo, la determinazione, l'impegno e la professionalità del personale della Polizia Penitenziaria non sono affatto cambiati." Pallini ha poi continuato affermando che "Nella tarda serata di sabato scorso, in seguito a un'attenta operazione di osservazione, gli agenti, guidati dal dirigente De Amicis, hanno fatto irruzione nella cella di due detenuti, uno straniero e uno italiano, sequestrando uno smartphone. I due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il possesso illegale di strumenti di comunicazione fraudolenti in carcere, come previsto dall'articolo 391 ter del Codice penale."

Il Sappe ha espresso grande soddisfazione per l'operato della Polizia Penitenziaria di Teramo, nonostante le gravi carenze di personale e le ferie d'ufficio imposte dalla direzione del carcere per smaltire il lavoro arretrato. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, ha sottolineato l'importanza di fornire risposte concrete alle problematiche esistenti nel penitenziario di Teramo, tra cui la presenza diffusa di telefoni cellulari. Capece ha anche ribadito che l'introduzione o il possesso illegale di telefoni cellulari in carcere costituisce un reato punibile con 1-4 anni di reclusione.

Capece ha richiamato l'attenzione dei vertici regionali e nazionali dell'Amministrazione Penitenziaria affinché si adottino misure urgenti per contrastare efficacemente l'introduzione di telefoni cellulari nelle carceri. Ha sottolineato l'importanza di dotare le strutture carcerarie di sistemi di schermatura efficienti per garantire la sicurezza interna e scoraggiare l'utilizzo illecito di telefoni cellulari.

Infine, Capece ha concluso affermando che "Solo grazie all'alta professionalità dei Baschi Azzurri della Polizia Penitenziaria è stato possibile garantire la sicurezza interna degli istituti penitenziari. Tuttavia, è essenziale un intervento immediato per implementare i sistemi di schermatura degli istituti al fine di neutralizzare l'uso dei telefoni cellulari e scoraggiarne l'introduzione."