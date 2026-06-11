Famiglia nel bosco, Roccella a Vasto: “Serve fiducia negli affidi”

La ministra ha visitato la struttura che ospita i tre minori, senza incontrare bambini né genitori: poi tappa ad Atessa dalla Neuropsichiatria infantile.

La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha visitato la casa famiglia di Vasto dove dallo scorso novembre sono ospitati i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana nota come famiglia nel bosco, alla quale è stata sospesa la responsabilità genitoriale.

Al termine della visita, durata circa due ore, la ministra ha spiegato di non aver incontrato né i bambini né i genitori, precisando di non essere arrivata in Abruzzo per entrare nel merito del singolo procedimento. L’obiettivo, ha chiarito, è stato ascoltare gli operatori e ribadire la necessità di sostenere il lavoro dei servizi sociali e del sistema di affido.

“Vogliamo ricreare un clima di fiducia nei confronti del sistema affido”, ha dichiarato Roccella, sottolineando come negli ultimi tempi, anche attorno al caso Trevallion, sia cresciuta una percezione di sospetto verso un apparato che, secondo la ministra, resta fondamentale per la tutela dei minori e per il sostegno alle famiglie in difficoltà.

La titolare del dicastero ha spiegato di aver voluto parlare con i responsabili della struttura proprio per affrontare il tema della fiducia. I servizi sociali, ha aggiunto, non devono essere percepiti come un elemento punitivo, ma come uno strumento chiamato a intervenire nelle situazioni complesse, con l’obiettivo di proteggere i bambini e accompagnare i nuclei familiari.

Dopo la tappa a Vasto, Roccella si è diretta all’ospedale di Atessa, dove ha incontrato il reparto di Neuropsichiatria infantile diretto dal medico specialista Riccardo Alessandrelli, già intervenuto nei mesi scorsi per chiarire il senso della valutazione effettuata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sul caso.

La ministra ha respinto l’idea di un intervento diretto del Governo sulla vicenda, spiegando che il dibattito pubblico è stato ampio, ma che ora è necessario rendere il sistema più aperto e trasparente. Roccella ha infine annunciato l’intenzione di leggere il libro recentemente pubblicato da Catherine Birmingham.