Famiglia nel bosco, perizia decisiva: lo psichiatra invita a ridurre il dolore

Il super-perito Tonino Cantelmi interviene sul caso di Palmoli: la perizia come strumento di chiarezza, attenzione ai tempi e tutela dei minori.

Nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, torna a farsi sentire la voce dello psichiatra Tonino Cantelmi, nominato super-perito dalla difesa dei genitori anglo-australiani. In vista dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Cantelmi lancia un appello alla responsabilità istituzionale: “Non prolunghiamo il tempo del dolore”.

Secondo lo specialista, la perizia rappresenta una opportunità di chiarezza, utile a comprendere a fondo il contesto familiare e le condizioni dei minori, dopo il rigetto del ricorso presentato dai genitori. Una scelta, quella del Tribunale, che Cantelmi dichiara di condividere, pur sottolineando come l’accertamento avrebbe potuto essere avviato prima del prelievo dei bambini, per individuare modalità di accompagnamento meno traumatiche.

Lo psichiatra evidenzia i limiti temporali delle perizie, che spesso non coincidono con i bisogni emotivi dei bambini. Pur assicurando una collaborazione piena con il consulente tecnico d’ufficio, descritto come professionista esperta, Cantelmi richiama l’attenzione sull’anno precedente all’allontanamento dal casolare nel bosco. “È legittimo chiedersi – osserva – se sia stato fatto davvero tutto il possibile, considerando il numero limitato di incontri e l’intervento delle forze dell’ordine”.

Sul tema dell’eventuale allontanamento della madre dalla casa famiglia, dove si trova con i figli dalla fine di novembre, Cantelmi invita al buon senso. Una simile decisione, avverte, costituirebbe un ulteriore trauma, come già segnalato dal Garante nazionale per l’Infanzia.

Lo specialista si dice tuttavia fiducioso nella professionalità degli operatori coinvolti e nella capacità del sistema di adottare soluzioni flessibili e accoglienti. “Un sistema rigido è espulsivo – conclude – mentre un sistema flessibile è davvero efficace nel proteggere i minori e accompagnare le famiglie”.