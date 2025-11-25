Famiglia nel bosco si chiude nel silenzio: svolta inattesa dopo il clamore

Il padre dei tre bambini annuncia lo stop alle dichiarazioni, mentre le famiglie neorurali della zona decidono un silenzio stampa collettivo dopo giorni di forte esposizione mediatica.

Dopo giorni di attenzione mediatica crescente, Nathan, il padre dei tre minori allontanati dalla loro abitazione nelle campagne di Palmoli dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha dichiarato di non voler più rilasciare interviste. L’uomo, finora sempre disponibile con stampa e televisioni, ha comunicato la sua decisione al termine di un incontro con il gruppo dei neorurali, composto da circa trenta famiglie che vivono tra Palmoli, Tufillo e San Buono condividendo uno stile di vita improntato al ritorno alla natura.

Il confronto interno è arrivato dopo il grande risalto ottenuto dalla vicenda: la scelta della coppia di crescere i figli, di 6 e 8 anni, in una casa immersa nel bosco, priva di acqua corrente e servizi igienici, ha alimentato un acceso dibattito pubblico e un’ondata di reazioni sui social. Tra petizioni online, programmi televisivi e discussioni politiche, la situazione è rapidamente diventata un caso nazionale.

Proprio questo improvviso “boom” mediatico ha spinto le comunità neorurali a optare per un silenzio stampa, ritenuto necessario per tutelare la serenità delle famiglie coinvolte e proteggere un modello di vita che definiscono sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Nel frattempo Nathan, profondamente provato dalla separazione dai figli, continua a recarsi insieme alla moglie Catherine nella casa famiglia dove i bambini sono ospitati. Catherine, australiana e appassionata di cavalli, ha lavorato per anni come istruttrice e coach di dressage, attività raccontata anche nel suo libro “Ride for Life. The Three Golden Principles for Riders”. Attraverso un blog seguito da numerosi lettori, oggi offre consulenza a chi desidera intraprendere un percorso di vita neorurale, basato su un rapporto diretto con l’ambiente e su scelte abitative alternative.