Allarme Asl L’Aquila: truffatori si spacciano per Cup, rischio altissimo

La Direzione Asl dell’Aquila mette in guardia i cittadini da telefonate fraudolente, con falsi operatori del Cup che tentano di estorcere denaro tramite contatti non ufficiali.

La Asl provinciale dell’Aquila ha divulgato un avviso urgente rivolto alla cittadinanza per segnalare una nuova ondata di telefonate truffaldine attribuite a falsi operatori del Cup. La tecnica utilizzata prevede richieste di denaro o l’invito a richiamare numeri non riconducibili ai canali ufficiali, con l’obiettivo di carpire informazioni o ottenere pagamenti indebitamente.

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria – guidata dal primo settembre dal direttore generale Paolo Costanzi – si tratta di un raggiro già registrato in passato, riproposto ciclicamente con modalità simili. I truffatori sfruttano il pretesto di presunti costi aggiuntivi o di fantomatici aggiornamenti sulle prenotazioni, inducendo gli utenti a fornire dati sensibili o effettuare trasferimenti di denaro.

La Asl ricorda di aver già emesso un’allerta nelle settimane precedenti, segnalando casi analoghi, veicolati non solo tramite telefonate ma anche attraverso sms e altri contatti impropri. «Il Cup della Asl dell’Aquila non richiede mai pagamenti né contatta gli utenti con queste modalità», ribadisce la nota, invitando a diffidare di qualsiasi comunicazione non proveniente dai recapiti istituzionali.

La Direzione sottolinea inoltre che, per ogni dubbio relativo a prestazioni prenotate, pagamenti, modifiche agli appuntamenti o informazioni sui servizi, è indispensabile affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali pubblicati sul sito web dell’azienda o messi a disposizione dagli sportelli autorizzati.

L’appello conclusivo è alla massima vigilanza: le truffe telefoniche nel settore sanitario sono in aumento in diverse regioni italiane, e il rischio di cadere in queste pratiche subdole riguarda soprattutto fasce fragili e persone meno avvezze ai servizi digitali.