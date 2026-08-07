Ferragosto dirà addio alla tradizione? Il meteo sorprende ancora tutta l'Italia quest'anno

Le ultime elaborazioni convergono verso uno scenario ormai molto probabile: il ponte di Ferragosto sarà dominato dall'anticiclone africano, con caldo intenso, poche piogge e temperature eccezionali in molte regioni.

Le possibilità di un cambio di scenario si riducono sempre di più. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici delineano infatti un quadro ormai piuttosto definito per il Ferragosto 2026, destinato a rompere con una tradizione che, almeno dal punto di vista climatico, ha spesso visto la metà di agosto coincidere con il primo vero segnale della fine dell'estate.

Il celebre proverbio "Ferragosto, capo d'inverno" non indica naturalmente l'arrivo immediato della stagione fredda, ma richiama quel periodo dell'anno in cui il caldo tende progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a giornate meno afose e a un'atmosfera più stabile. Quest'anno, però, tutto lascia pensare che questa svolta dovrà ancora attendere.

Le simulazioni dei principali centri di calcolo internazionali mostrano infatti una notevole convergenza: l'alta pressione subtropicale continuerà a dominare gran parte dell'Europa, con l'unica vera eccezione rappresentata dalle aree più settentrionali del continente. L'Italia rimarrà così al centro di una vasta struttura anticiclonica alimentata da masse d'aria molto calda di origine nordafricana, uno scenario che rende poco probabile l'arrivo di un vero break estivo.

Per il nostro Paese significa soprattutto tempo stabile, cieli in prevalenza sereni e temperature che continueranno a mantenersi ben oltre le medie del periodo. Le uniche eccezioni potrebbero verificarsi tra lunedì e martedì, quando una debole infiltrazione di aria più fresca collegata alle depressioni presenti sul Nord Europa potrebbe favorire la formazione di qualche temporale sull'arco alpino. Si tratterebbe però di fenomeni localizzati, con scarse possibilità di estendersi alle pianure.

Da metà settimana fino al weekend di Ferragosto la situazione dovrebbe tornare rapidamente a stabilizzarsi. Nel corso dei pomeriggi potranno svilupparsi soltanto isolati temporali di calore lungo i rilievi alpini e appenninici, mentre sul resto della Penisola sarà il sole a prevalere quasi incontrastato.

Le temperature resteranno molto elevate. Le aree del Centro-Nord, in particolare la Pianura Padana, le vallate interne e le grandi città, potrebbero registrare nuovamente valori compresi tra 38 e 40°C, con locali punte anche superiori nei settori più esposti. Al Sud e sulle Isole il caldo sarà comunque intenso, accompagnato da elevati tassi di umidità soprattutto lungo le coste e da notti tropicali, con minime che in molte località faticheranno a scendere sotto i 25°C.

La persistenza dell'anticiclone africano rappresenta inoltre un elemento di attenzione anche per il prosieguo del mese. Più a lungo il caldo rimane protagonista, maggiore sarà l'energia accumulata nell'atmosfera e nel Mar Mediterraneo, condizione che potrebbe favorire, al momento del cambio di circolazione, la formazione di temporali particolarmente intensi.

Per chi sperava in un Ferragosto più fresco, dunque, le notizie non sono incoraggianti. Le proiezioni disponibili indicano che la lunga ondata di calore continuerà ad accompagnare gran parte del ponte festivo, mentre un possibile cambio di scenario potrebbe arrivare soltanto nella seconda metà di agosto, quando correnti più fresche provenienti dal Nord Europa potrebbero finalmente riuscire a indebolire il dominio dell'alta pressione. Si tratta comunque di una tendenza che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali.