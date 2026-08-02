Incendio tra Lucoli e Roio, massima allerta: continua il monitoraggio senza sosta delle autorità

Le squadre di emergenza restano operative tra Lucoli e Roio, con mezzi terrestri e aerei impegnati per contenere il rogo e prevenire nuovi focolai.

Prosegue senza interruzioni il monitoraggio dell'incendio che da diversi giorni interessa il territorio di Lucoli, in provincia dell'Aquila, e che nelle ultime ore ha raggiunto anche il versante della frazione aquilana di Roio. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità, che continuano a coordinare le operazioni di spegnimento e di controllo per evitare eventuali riprese delle fiamme.

Per fare il punto sull'emergenza, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha convocato una riunione della Giunta comunale e della Conferenza dei dirigenti, al termine della quale è stato confermato il costante raccordo con il sindaco di Lucoli, Michelangelo Peretti, con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile della Regione Abruzzo e tutti gli enti coinvolti nella gestione dell'emergenza.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, il fronte dell'incendio interessa prevalentemente aree non boscate. In questa fase le attività sono concentrate soprattutto nella bonifica delle zone percorse dal fuoco e nella verifica della presenza di eventuali punti ancora attivi. Per queste operazioni vengono utilizzati anche droni dotati di termocamere, strumenti che consentono di individuare eventuali focolai residui non visibili a occhio nudo. Al momento non sono state rilevate nuove riprese dell'incendio, ma la situazione viene seguita con particolare attenzione anche in considerazione delle previsioni meteorologiche, che indicano un possibile rinforzo del vento, fattore che potrebbe favorire una nuova propagazione delle fiamme.

Il dispositivo di intervento resta imponente. Sul posto operano due squadre dei Vigili del Fuoco, composte complessivamente da dieci operatori e quattro mezzi, affiancate da un'autobotte dedicata all'approvvigionamento idrico con due unità. A supporto delle operazioni è in azione anche un elicottero della Regione Abruzzo, mentre la Protezione Civile contribuisce con una squadra di cinque volontari e due mezzi. Nelle prime ore della mattinata sono intervenuti anche due Canadair, successivamente dirottati verso altri incendi sviluppatisi in diverse aree della regione, dove le elevate temperature e la vegetazione particolarmente secca stanno favorendo nuovi roghi.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha ribadito che, qualora il fronte dell'incendio dovesse avvicinarsi ulteriormente al territorio comunale, l'amministrazione è pronta ad attivare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela delle abitazioni. Allo stato attuale, tuttavia, non risultano rischi immediati per i centri abitati e non sono stati disposti provvedimenti di evacuazione.

L'emergenza si inserisce in un periodo particolarmente critico per l'Abruzzo, interessato in questi giorni da numerosi incendi alimentati dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. Per questo motivo le autorità continuano a mantenere alto il livello di attenzione, mentre proseguono senza sosta le attività di sorveglianza del territorio. Il primo cittadino ha infine espresso un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutto il personale impegnato nelle operazioni, sottolineando il lavoro svolto per contenere l'incendio e salvaguardare il territorio.