Rivoluzione nel 118 abruzzese: arrivano nuovi mezzi e il servizio cambia volto definitivamente

Prosegue il piano di rinnovo del parco mezzi della ASL 1 Abruzzo: nuove auto mediche, ambulanze e un veicolo per il trasporto neonatale rafforzeranno il sistema dell'emergenza.

Continua il percorso di rinnovamento del 118 della ASL 1 Abruzzo, che nelle ultime ore ha compiuto un nuovo passo avanti con la consegna di cinque nuove auto mediche e di un'ambulanza, destinate a rafforzare il sistema di emergenza-urgenza sul territorio provinciale. L'intervento rientra nel piano di ammodernamento della flotta avviato dalla Direzione aziendale nell'ottobre dello scorso anno, con l'obiettivo di sostituire progressivamente i mezzi più datati e migliorare l'efficienza del servizio.

Con l'arrivo delle nuove vetture, il numero complessivo delle auto mediche recentemente immesse in servizio sale a sette, considerando anche quelle già consegnate nei mesi precedenti e oggi pienamente operative nelle diverse postazioni del territorio.

Prosegue parallelamente anche il programma dedicato alle ambulanze. Dopo l'ingresso in servizio di quattro nuovi mezzi nei mesi scorsi, la flotta si arricchisce ora di un'ulteriore ambulanza, mentre entro la fine di agosto è prevista una nuova fornitura composta da altre tre ambulanze, che saranno distribuite nelle postazioni operative della provincia dell'Aquila.

Tra le novità più significative figura anche l'arrivo, previsto sempre entro il mese di agosto, di una nuova ambulanza STEN, il mezzo specializzato per il trasporto neonatale dei bambini prematuri e dei neonati che necessitano di cure intensive durante il trasferimento tra strutture sanitarie. Il nuovo veicolo andrà ad affiancare quello già in servizio, aumentando la capacità di risposta in uno degli ambiti più delicati dell'assistenza sanitaria.

Il piano di investimento non si fermerà qui. La Direzione della ASL 1 Abruzzo, guidata dal manager Paolo Costanzi, ha già programmato una seconda fase del progetto che prevede l'acquisto di altre quattro ambulanze, confermando la volontà di proseguire nel completo rinnovamento del parco mezzi.

L'obiettivo è sostituire progressivamente tutte le ambulanze che, dopo anni di attività e centinaia di migliaia di chilometri percorsi, hanno raggiunto il limite della loro vita operativa. Il cronoprogramma predisposto dall'azienda sanitaria punta infatti, nel giro dei prossimi due anni, a eliminare gradualmente tutti i mezzi più usurati, garantendo una flotta composta da veicoli più moderni, affidabili e dotati delle più recenti tecnologie sanitarie.

Il rinnovamento del parco mezzi rappresenta uno degli interventi più rilevanti avviati dalla nuova governance aziendale. Oltre a migliorare la qualità dell'assistenza prestata ai cittadini, l'investimento consentirà infatti di incrementare anche gli standard di sicurezza per il personale sanitario impegnato quotidianamente negli interventi di emergenza.

«Stiamo completando il percorso di svecchiamento del parco mezzi rispettando il cronoprogramma che ci eravamo prefissati», ha dichiarato il direttore generale Paolo Costanzi. «Fin dal mio insediamento questo è stato uno degli obiettivi prioritari, perché le criticità emerse nel servizio rendevano necessario un intervento rapido. L'arrivo dei nuovi mezzi migliorerà l'assistenza ai cittadini e offrirà condizioni di lavoro più sicure agli operatori del 118».

L'ammodernamento della flotta si inserisce in un più ampio programma di potenziamento della rete dell'emergenza sanitaria, che punta a garantire tempi di risposta sempre più efficienti e mezzi adeguati alle esigenze operative di un territorio vasto e complesso come quello della provincia dell'Aquila. Con le ulteriori consegne previste nelle prossime settimane, il sistema del 118 compirà un ulteriore passo verso una rete di soccorso più moderna, sicura ed efficiente.