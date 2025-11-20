Festeggia la vincita al SuperEnalotto e insulta la polizia: notte da incubo per un 35enne

Dopo aver incassato 26mila euro al SuperEnalotto, un giovane di Sulmona si ubriaca, aggredisce la madre e insulta gli agenti, finendo denunciato a piede libero.

Una vincita che avrebbe dovuto portare gioia si è trasformata in una serata fuori controllo per un 35enne di Sulmona, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, reduce dalla fortuna al SuperEnalotto – dove aveva centrato due ambi e un terno per un totale di 26mila euro – ha deciso di anticipare i festeggiamenti acquistando diverse bottiglie di superalcolici in un supermercato della città.

Una volta rientrato a casa, però, la festa ha preso una piega pericolosa. L’uomo, in forte stato di agitazione e alterazione, ha iniziato a molestare la madre, arrivando perfino a tentare un’aggressione fisica. La donna, spaventata dall’escalation, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, temendo ulteriori conseguenze.

Gli agenti del Commissariato di Sulmona sono arrivati in pochi minuti, cercando con difficoltà di riportare la situazione sotto controllo. La presenza della polizia, però, ha innescato una nuova ondata di nervosismo: il 35enne, dopo aver inveito contro la madre, ha rivolto insulti e offese anche agli agenti, ostacolando le operazioni di contenimento.

Una volta ristabilita la calma, per il giovane è scattata la denuncia alla Procura per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre la madre è stata assistita e tranquillizzata dagli operatori intervenuti.

Una vicenda che dimostra come una fortuna inattesa possa trasformarsi rapidamente in un episodio di tensione familiare e interventi di pubblica sicurezza, lasciando alla fine – paradossalmente – un amaro sapore nonostante la vincita.