Fioccano Multe e Patenti Ritirate dalla Polizia Stradale a Ferragosto

Operazione di Controllo della Polizia Stradale: Multe e Patenti Ritirate

Un imponente dispiegamento delle forze di polizia è stato messo in atto per garantire un'esodo sicuro in occasione del Ferragosto lungo le strade della provincia di Teramo. La Polizia Stradale ha attivamente partecipato a questo sforzo, conducendo numerosi controlli mirati su veicoli e conducenti. Durante queste operazioni, ben 54 veicoli sono stati fermati e i relativi conducenti identificati, per un totale di 64 persone coinvolte.

I risultati dei controlli hanno portato alla contestazione di 39 violazioni del Codice della Strada, comportando la decurtazione complessiva di 125 punti dalle patenti dei trasgressori. Ma gli interventi non si sono limitati alle sanzioni pecuniarie. Otto conducenti sono stati costretti a fare ritorno a casa senza la loro patente di guida, che è stata ritirata sul posto dagli agenti operanti. Sette di questi conducenti sono risultati positivi nei test per l'accertamento dell'alcol nel sangue, mentre un ottavo è stato sottoposto al test preliminare per la presenza di stupefacenti.

Questa operazione di controllo ha messo in luce l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza stradale durante periodi di afflusso massiccio di traffico come quello del Ferragosto.