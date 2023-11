Franco Totoro: Addio a un Grande del Giornalismo Abruzzese

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Franco Totoro, redattore e volto noto della Rai regionale nonché stimato inviato. Totoro, che aveva appena festeggiato il suo settantaseiesimo compleanno il 25 ottobre scorso, si è spento lasciando un vuoto nel panorama mediatico.

Dopo gli studi universitari, nel 1974 ha iniziato la sua carriera a Perugia, per poi fare ritorno in Abruzzo, contribuendo alla creazione di "Abruzzo d'oggi", l'unico settimanale regionale edito dall'allora Pci. Negli anni '70 si è dedicato alle corrispondenze per Repubblica dall'Abruzzo. Nel 1979 è entrato a far parte della Rai con la Terza rete televisiva, conducendo i primi telegiornali. In veste di inviato, ha lavorato alle trasmissioni di Sergio Zavoli ("Viaggio intorno all’Uomo") e successivamente a Milano alle produzioni di Enzo Biagi ("Linea diretta"). Dopo l'esperienza milanese, è tornato alla redazione regionale abruzzese, dove ha lavorato fino al suo pensionamento nel 2011. Nel 2021, ha ricevuto il "Premio Polidoro" alla carriera dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo.

In pensione, ha avuto il tempo di completare e pubblicare la ricostruzione di "Amleto Vespa spia in Cina", racconto sulla vita di un aquilano morto a Shanghai nel 1944, ucciso dai giapponesi.

Il presidente e l'intero consiglio dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprimono il loro cordoglio, ricordando Totoro come un intellettuale che ha onorato la professione giornalistica con il suo acume e la sua autoironia. La sua competenza ha rappresentato una garanzia assoluta al servizio della verità e dell'interesse pubblico. Le condoglianze vanno alla moglie Maria Grazia, ai figli Stefano (giornalista professionista) e Alessandro.