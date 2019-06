GdF il Gen. C.A. Sebastiano Galdino, in visita al Comando Regionale Abruzzo.

Da poco insediatosi nel nuovo incarico di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino ha reso visita al Comando Regionale Abruzzo.

Ricevuto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Flavio Aniello, ha incontrato i Comandanti di tutti i Reparti abruzzesi, una folta rappresentanza di militari in servizio nella Regione nonché i membri del Consiglio Base di Rappresentanza. Presente anche la delegazione aquilana dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, per il doveroso saluto alle Fiamme Gialle in congedo.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata una analisi di contesto e di rischio del territorio regionale, sono stati riepilogati i risultati operativi e logistici ottenuti negli ultimi anni nonché prospettati i prossimi obiettivi di gestione.

Il Generale Galdino ha rivolto parole di convinto apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi ottenuti nelle diverse missioni istituzionali affidate al Corpo.

La visita è stata, altresì, occasione per un cordiale saluto alle Autorità locali di stretto riferimento operativo: il Prefetto, Dott. Giuseppe Linardi, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, Dott. Pietro Mennini, ed il Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Michele Renzo.

Autorità che hanno tutte voluto confermare un convinto riconoscimento e plauso all’impegno profuso dai militari del Corpo, anche in ambito distrettuale.