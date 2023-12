Gesto Nobile a Giulianova: Disoccupato Restituisce Borsello con 4mila Euro e Monili

In una toccante storia di onestà, un 54enne di Giulianova, attualmente disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza, ha compiuto un gesto lodevole trovando un borsello contenente 4.000 euro e monili e decidendo di restituirlo alle autorità. Il fatto è avvenuto durante una passeggiata in via Annunziata intorno alle 20 di ieri, 18 dicembre.

Il cittadino, senza esitazione, ha contattato il 112 per segnalare il ritrovamento, scatenando l'intervento immediato di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Giulianova. Una volta raggiunto, il 54enne ha consegnato il denaro e i monili, assicurando di non aver toccato nulla all'interno del borsello nero.

All'interno del piccolo tesoro smarrito, i militari hanno identificato un totale di 4.000 euro in contanti, carnet di assegni, alcuni monili e i documenti di identità di un uomo. Grazie a questi elementi, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il proprietario, un commerciante del quartiere Annunziata, figlio dell'uomo deceduto nel 2019, i cui documenti erano nel borsello.

Il commerciante, ignaro della perdita, aveva visitato l'ufficio postale poco prima, compiendo transazioni finanziarie senza accorgersi di aver smarrito l'incasso della giornata. Sorpreso e grato, si è recato immediatamente alla Stazione dei Carabinieri per riavere il suo prezioso contenuto e ha voluto ricompensare il cittadino onesto per il gesto altruistico.

La vicenda si conclude con un lieto fine, evidenziando il ruolo fondamentale di tre protagonisti: un commerciante impegnato che accidentalmente smarrisce il suo guadagno, i Carabinieri pronti a rispondere alle chiamate dei cittadini, e soprattutto il protagonista principale, un uomo onesto, disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza, che senza esitazione ha scelto l'onore e la rettitudine. La sua storia diventa un esempio ispiratore per tutti i cittadini onesti, dimostrando che l'integrità supera le sfide della vita quotidiana. Va notato che il 54enne attualmente risiede a Giulianova a causa dell'inagibilità della sua casa originaria, situata in un comune della Val Vibrata colpito dal terremoto.