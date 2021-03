Giornata mondiale autismo, il 2 aprile la Fontana Luminosa si colora di Blu

Aderendo a un invito dell'Anci, il Comune dell'Aquila illuminerà di blu la Fontana luminosa il prossimo 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'appello è stato promosso dalla Fondazione italiana per l'autismo e il fine dell'iniziativa, ricorda l'Anci, è la promozione della "conoscenza per rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia".