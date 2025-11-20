Cronaca

Giovane in fin di vita dopo lo schianto: la comunità si stringe attorno a lei

Cronaca
Collecorvino (PE)
20 Novembre 2025   19:26  

La 26enne di Collecorvino, ricoverata in coma farmacologico dopo un grave incidente sulla Provinciale 5, riceve centinaia di messaggi di sostegno e vicinanza.

Restano estremamente critiche le condizioni della giovane di 26 anni rimasta coinvolta nel violento incidente stradale avvenuto lunedì mattina mentre si recava sul posto di lavoro a Montesilvano. La ragazza, originaria di Collecorvino, è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è stata sottoposta a un complesso intervento alla testa e successivamente mantenuta in coma farmacologico per consentire ai medici di monitorarne l’evoluzione clinica. Le sue condizioni vengono definite stabili ma molto gravi, e la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 8 lungo la strada provinciale 5, in località Campotino, quando la giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto, finendo poi contro un albero a bordo carreggiata. L’impatto, particolarmente violento, ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza al nosocomio pescarese.

Nel frattempo, sui social, amici, colleghi di lavoro e molti cittadini del territorio stanno inviando messaggi di speranza e solidarietà, nella speranza di un miglioramento nelle prossime ore. Una catena di affetto che coinvolge l’intera comunità di Collecorvino, profondamente scossa dall’accaduto e vicina alla famiglia, che continua a seguire ogni aggiornamento in ospedale.

