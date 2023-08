Gli Ruba la Bici e lo Colpisce, ma la fuga è Breve

Venerdì pomeriggio, lungo via Cesare Battisti, una scena di tentata rapina ha messo in allarme i presenti. Un giovane di 25 anni ha notato una bicicletta parcheggiata e ha deciso di impossessarsene. Tuttavia, proprio in quel momento il proprietario del mezzo si trovava nelle vicinanze ed è intervenuto prontamente per impedire il furto.

La situazione è diventata subito tesa, quando il giovane ladro ha tentato di strattonare e colpire il proprietario, che ha chiesto aiuto ai passanti. Determinato a fuggire con la bicicletta, il 25enne ha cercato di scappare dal luogo dell'azione, ma il proprietario ha prontamente contattato il numero di emergenza 113 per richiedere assistenza.

La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia della Volante, che non ha impiegato molto tempo nel rintracciare il sospettato. Il giovane è stato fermato e arrestato con l'accusa di tentata rapina. L'incidente ha destato scalpore tra i presenti, ma grazie alla pronta reazione dei passanti e all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, la situazione è stata risolta in modo efficace e il 25enne è stato portato in custodia.

Dopo l'arresto, il giovane è comparso di fronte al giudice, il quale ha disposto la custodia in carcere in attesa delle ulteriori fasi dell'inchiesta. L'episodio mette in luce l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità urbana e nel mantenimento della sicurezza pubblica.