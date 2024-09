Gran Sasso: Traforo a senso unico alternato con attese di mezz’ora

Stabilite in Prefettura le nuove modalità di transito nel Traforo del Gran Sasso durante i lavori di messa in sicurezza. Per 45 giorni, a partire da ottobre, il traffico sarà regolato con un sistema a senso unico alternato: una sola galleria aperta, con un semaforo che permetterà il passaggio per cinque minuti ogni mezz'ora.

La soluzione è stata proposta da Strada dei Parchi (società del Gruppo Toto, concessionaria delle autostrade A24-A25) durante la riunione convocata dal Prefetto per evitare una chiusura totale del traforo, già minacciata da 45 provvedimenti che avrebbero bloccato il collegamento tra Teramo e L'Aquila. La situazione di disagio era stata preannunciata in un incontro tra il commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, e i rappresentanti di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. I dettagli sono stati confermati ieri durante una riunione tecnica presso la Prefettura, nell'ambito del Comitato Operativo Viabilità, chiamato a valutare la gestione del traffico provinciale in vista degli interventi.

Le nuove misure, pur garantendo il proseguimento dei lavori, ridurranno notevolmente la capacità di viabilità. Nel periodo stabilito, il transito sarà consentito in ciascuna direzione per cinque minuti ogni mezz’ora, prevedendo inevitabili lunghe attese e code ai varchi del tunnel aperto.