Grave incidente per una bimba di 18 mesi: Caduta dalle braccia della madre lungo un sentiero presso

Una domenica in famiglia si è trasformata in un drammatico episodio quando una bimba di 18 mesi, originaria di Roma, è caduta dalle braccia della madre durante una passeggiata nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero del cuore a Scanno.

L'incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha provocato alla piccola un trauma cranico commotivo a seguito dell'impatto. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati dal personale del 118 attraverso il numero di emergenza.

La situazione si è rivelata delicata, tanto che la bimba è stata trasferita in elisoccorso presso la terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Pescara. Qui, i medici stanno monitorando attentamente il quadro clinico della piccola paziente. Sebbene non sembri correre rischi vitali, il monitoraggio è indispensabile per valutare gli effetti della caduta e garantirne una pronta e adeguata assistenza.