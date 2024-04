Husky fugge da casa, salvato in extremis dalla Polizia Stradale a pochi passi dall'autostrada

Momento di grande apprensione ieri pomeriggio per un proprietario di un husky che si era allontanato dalla propria abitazione. L'animale, impaurito e disorientato, si era spinto fino a pochi passi dall'autostrada A25, rischiando di finire investito dalle auto in transito.

Fortunatamente, una pattuglia della Polizia Stradale di Sulmona ha notato l'husky e, con prontezza di riflessi, è riuscita a bloccarlo e a metterlo in sicurezza nell'area di parcheggio del casello autostradale di Villanova.

Grazie alla medaglietta presente sul collare del cane, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, che si trovava già in stato di grande preoccupazione per la scomparsa del suo animale da compagnia.

L'uomo, contattato telefonicamente, ha raggiunto il luogo del ritrovamento e ha potuto finalmente riabbracciare la sua amata Maya, sana e salva.

Un lieto fine per questa vicenda che ha messo in luce ancora una volta il prezioso lavoro delle forze dell'ordine, sempre pronte ad intervenire per aiutare i cittadini e gli animali in difficoltà.