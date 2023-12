Incendio notturno devasta 4 veicoli in via Salvemini: Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

"Camper e Smart completamente distrutti dalle fiamme, mentre Toyota Rav e Nissan Micro riportano danni da calore"

Una notte di paura in via Salvemini, dove quattro veicoli sono stati avvolti dalle fiamme in un incendio scoppiato intorno alle 4,30. Sul luogo dell'evento è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pescara, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, compresa la gestione di due bombole di Gpl coinvolte nell'incidente.

Tra i mezzi danneggiati, un camper e una Smart sono stati completamente distrutti dal rogo, mentre una Toyota Rav e una Nissan Micro hanno riportato danni da calore. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell'incidente.

Le indagini sull'origine del fuoco sono in corso, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause dell'incendio. La pronta risposta dei Vigili del Fuoco ha contribuito a evitare danni più gravi e a contenere la situazione nel cuore della notte.