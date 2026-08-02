Incendio sulla Trignina: traffico bloccato, strada chiusa e disagi per centinaia di automobilisti og

Un vasto incendio di sterpaglie ha reso necessaria la chiusura della Statale 650 Trignina nel territorio di Dogliola, con deviazioni e interventi d'emergenza.

Un vasto incendio di sterpaglie ha provocato pesanti disagi alla circolazione nel pomeriggio lungo la Strada Statale 650 "di Fondo Valle Trigno", conosciuta come Trignina, costringendo le autorità a disporre la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni nel territorio comunale di Dogliola, in provincia di Chieti.

Il provvedimento interessa il tratto all'altezza del chilometro 61,600, dove le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalle elevate temperature di questi giorni, si sono avvicinate alla sede stradale rendendo necessario interrompere completamente il traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto comunicato da Anas, la circolazione è stata immediatamente deviata lungo percorsi alternativi predisposti sul posto. Le indicazioni vengono fornite direttamente dal personale presente lungo la viabilità, mentre gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire la segnaletica temporanea installata nelle aree interessate dall'emergenza.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nel monitoraggio della situazione, insieme alle forze dell'ordine, che stanno coordinando le operazioni per limitare i disagi e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Contestualmente sono in azione anche i mezzi antincendio per contenere il fronte delle fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente.

L'episodio si inserisce in un periodo particolarmente delicato per l'Abruzzo, dove le alte temperature, il vento e la siccità stanno favorendo lo sviluppo di numerosi incendi in diverse aree della regione. Proprio per questo motivo le autorità mantengono alta l'attenzione sui principali assi viari che attraversano zone particolarmente esposte al rischio di propagazione del fuoco.

Al momento non risultano persone coinvolte né danni a veicoli in transito, mentre restano in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area. La riapertura della Trignina sarà valutata soltanto quando le condizioni lo consentiranno e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza. Nel frattempo, Anas raccomanda agli utenti della strada di informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio e di utilizzare i percorsi alternativi indicati dal personale presente sul posto.