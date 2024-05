Incidente all'Airshow: Solidarietà per i Figli del Co-Pilota Deceduto

I colleghi di Paolo Dal Pozzo, il 41enne co-pilota dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila tragicamente scomparso durante l'Airshow di Preturo, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia. La campagna ha raccolto circa 50.000 euro in soli due giorni.

«Paolo era un collega leale e un amico sincero, dedito alla famiglia e al lavoro», scrivono i promotori. «Sua moglie Alessandra e i suoi due bambini erano tutto per lui». Dal Pozzo, residente a Cardano al Campo (Varese), lavorava spesso presso la base di elisoccorso a Marina di Pietrasanta, in Versilia, e in Abruzzo.

Nel frattempo, l'indagine sull'incidente procede con tre persone indagate per omicidio colposo: il conducente dell’autocisterna, M.C., il suo datore di lavoro, M.S., e l'amministratore della società Avincis, L.A. Gli inquirenti contestano loro negligenza, imperizia e imprudenza per non aver rispettato le norme di sicurezza.

L'incidente è avvenuto durante la prima giornata dell’Airshow, poco prima del sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. Gli ispettori della Asl stanno esaminando contratti, appalti, piani di sicurezza e di emergenza. La Procura ha sequestrato la cisterna e il telefono della vittima, mentre i testimoni hanno riferito di un forte rumore che impediva di sentire i segnali acustici.