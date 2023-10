Incidente tra Monovolume della Croce Azzurra e Trattore: Tre Feriti Ma non in Gravi Condizioni

Un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada provinciale di Serre ha lasciato un bilancio di tre feriti, ma per fortuna nessuno di loro versa in gravi condizioni. L'incidente ha coinvolto una monovolume Doblò appartenente alla Croce Azzurra e un trattore agricolo.

Nel veicolo della Croce Azzurra c'erano due donne e l'autista, tutti e tre sono stati trasportati in ospedale dopo che il mezzo si è ribaltato a seguito dello scontro. Tuttavia, il conducente del trattore è rimasto illeso.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma una ricostruzione preliminare suggerisce che il Doblò potrebbe aver urtato il trattore per cause ancora da accertare, finendo poi in una scarpata dove si è ribaltato. L'accaduto ha causato grande apprensione per i tre occupanti del veicolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e le ambulanze del servizio di emergenza 118 per fornire assistenza e soccorso ai feriti.