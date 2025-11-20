Inseguimento shock a Pescara: scoperta in auto con un chilo e mezzo di cocaina

Una donna di 55 anni, fermata nei pressi del carcere di San Donato, aveva nascosto sotto il giubbotto 1,5 kg di cocaina dal valore di oltre 150mila euro.

Un controllo serale della polizia nei quartieri di San Donato e Villa del Fuoco si è trasformato in un intervento ad alta tensione, culminato con l’arresto di una pescarese di 55 anni trovata in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nelle attività di contrasto allo spaccio, hanno notato una vettura con targa prova procedere ad alta velocità in modo anomalo. Il comportamento sospetto ha spinto gli investigatori a tentare un controllo, ma la conducente ha improvvisato una manovra rischiosa cercando di sottrarsi all’alt, dando il via a un inseguimento.

La fuga è durata pochi minuti, fino a quando l’auto è stata bloccata nelle vicinanze del penitenziario di San Donato, dove gli agenti hanno proceduto a identificare la donna. Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato un evidente rigonfiamento sotto il giubbotto. La perquisizione ha rivelato la presenza di tre involucri ben confezionati, contenenti in totale circa 1,5 kg di cocaina pura. A bordo dell’auto è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un giro d’affari di oltre 150mila euro se immessa sul mercato al dettaglio. La 55enne è stata immediatamente arrestata e condotta in carcere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle prossime determinazioni.

L’operazione rientra nel rafforzamento dei controlli antidroga predisposti sul territorio cittadino, in particolare nelle aree più sensibili per traffici illeciti. Una risposta rapida che ha permesso di intercettare un quantitativo di stupefacente destinato, con ogni probabilità, allo smercio in diversi quartieri della città.