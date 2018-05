Internazionale di pattinaggio a rotelle di domenica 27 maggio, le modifiche alla circolazione

Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila rende noto che in occasione degli “Internazionali d’Italia Open” di pattinaggio, in programma domenica 27 maggio sul circuito cittadino di viale Corrado IV, saranno apportate rilevanti modifiche alla circolazione veicolare.

Il campo di gara, ove sarà in vigore il divieto di transito dalle 7 alle 18 di domenica 27 maggio, interesserà viale Corrado IV nel tratto compreso tra le rotatorie di via Piccinini e di via Beato Cesidio. I veicoli in entrata in città provenienti dalla strada statale 17, per raggiungere via XX Settembre e viale della Croce Rossa, giunti alla rotatoria di via dei Medici potranno utilizzare il percorso alternativo via Mulino di Pile, via Agostino Farroni, via Rocco Carabba e viale XXV Aprile; analogamente, il traffico in ingresso proveniente dalla strada statale 80 potrà proseguire su via Madonna di Pettino e via Antica Arischia in direzione centro. Infine, i veicoli in transito su viale della Croce Rossa in uscita dal centro saranno deviati su via San Sisto/via Beato Cesidio.

Inoltre: a) via Piccinini, nel tratto compreso tra via Amiternum e viale Corrado IV sarà chiusa al traffico con eccezione per i residenti; b) via Beato Cesidio sarà a doppio senso di circolazione, con accesso da via Caduti di Via Fani, per consentire la fruizione del parcheggio degli impianti sportivi di Piazza d’Armi; c) nel tratto finale di via Roma, antistante gli uffici comunali, sarà invertito il senso di marcia, che sarà dunque a salire, in direzione via Castiglione; d) la corsia esterna di viale Corrado IV potrà essere impegnata in direzione centro con accesso da via Di Vincenzo.

Il comando di Polizia municipale invita gli automobilisti a non impegnare le strade che conducono verso viale Corrado IV, se non strettamente necessario.