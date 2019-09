Inviato si Striscia la Notizia, aggredito a Rancitelli, stava facendo servizio sullo spaccio

L'aggressione nel pomeriggio di ieri quando l'inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, stava per girare un servizio sullo spaccio di droga in strada, nel quartiere Rancitelli a Pescara.

Il giornalista è stato riconosciuto e avvicinato da alcune persone, tra cui un paio di donne, che lo hanno colpito con calci e pugni.

Non se l'è scampata nemmeno un cameramen, a sua volta malmenato dal gruppo di persone. Il giornalista è finito in ospedale ed è stato medicato in Pronto soccorso, da dove è stato dimesso con quindici giorni di prognosi.

I due avevano appena assistito alla perquisizione di un appartamento e all'arresto di una donna effettuati dalle forze dell'ordine.