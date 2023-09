Janet Yellen: "La Guerra della Russia Incide sull'Economia, Stiamo Monitorando la Cina"

La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina rappresenta il fattore più destabilizzante per l'economia globale. Questo conflitto ha portato all'aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia, e si ritiene che abbia implicazioni significative sulla crescita economica mondiale. Yellen ha sottolineato l'importanza di porre fine a questa guerra brutale, definendola come "la cosa più importante che potremmo fare per la crescita globale".

Riguardo alla situazione economica in Cina, Yellen ha affermato che è in atto un rallentamento, ma che al momento non si vedono effetti significativi sugli Stati Uniti. Ha anche menzionato la necessità di politiche di aggiustamento per affrontare questa situazione economica.

Gli Stati Uniti si impegnano a lavorare durante il vertice del G20 per aumentare le risorse di prestito per il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale, al fine di assistere i Paesi membri nel fronteggiare le sfide globali. Yellen ha dichiarato che si sforzerà di creare le condizioni per un aumento equo-proporzionale delle quote versate dai Paesi membri al FMI, il che aumenterebbe le risorse di prestito dell'istituzione. Ha anche sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nella riduzione del debito per i Paesi più poveri, in particolare attraverso il Quadro Comune del G20 per il trattamento del debito. Yellen ha sottolineato che è importante fornire una riduzione del debito prevedibile, ordinata e tempestiva ai Paesi, specialmente in un contesto in cui la Cina svolge un ruolo significativo come principale prestatore bilaterale nel mondo.