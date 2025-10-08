Cronaca

Karate FIJLKAM: debutto d’oro per Marco e Pietro del CPGA, terzi ai regionali di Ortona

Cronaca
Ortona (CH)
08 Ottobre 2025   12:13  

Sabato 4 ottobre, presso il Palasport Comunale di Ortona, in un’atmosfera carica di entusiasmo sportivo, si è svolta la fase regionale dei Campionati Italiani FIJLKAM di karate, dedicata alle specialità di Kata e Kumite.

A rappresentare L’Aquila erano presenti Marco Di Giacomantonio e Pietro Ferretti, giovani atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, accompagnati e guidati dal Maestro Benedetto Arnone. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi karateka provenienti da tutta la regione, dando vita a sfide intense e di alto livello tecnico.

I due aquilani si sono distinti nelle prove di Kata, dimostrando ottima preparazione, precisione tecnica e grande concentrazione. Con determinazione e maturità agonistica, hanno conquistato un prestigioso terzo posto a pari merito nella categoria Kata Esordienti.

Un risultato ancor più significativo se si considera che, alla loro prima esperienza in una competizione di questo livello e confrontandosi con avversari più grandi e più esperti, Marco e Pietro hanno saputo farsi valere con carattere e personalità. Un traguardo che premia il loro impegno e quello di tutto il gruppo del CPGA Karate, confermando la crescita costante del karate aquilano.

