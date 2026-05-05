Karate L’Aquila da applausi: Filippo Caraccia vola alle finali nazionali FIJLKAM

Grande giornata per la CPGA Karate L’Aquila ad Avezzano: oro regionale per Caraccia, medaglie per Ferretti, Di Giacomantonio e Araujo, poi stage tecnico con oltre 200 atleti.

Risultati di grande rilievo per la CPGA Karate L’Aquila al Campionato Regionale FIJLKAM della categoria Cadetti, ospitato domenica 3 maggio 2026 al Palazzetto dello Sport “M. Marini” di Avezzano. Una giornata intensa, segnata da prestazioni tecniche importanti, medaglie e qualificazioni, che conferma la crescita del movimento aquilano nel panorama regionale.

Il protagonista principale è stato Filippo Caraccia, capace di conquistare il titolo di Campione Regionale nella specialità kata. L’atleta aquilano ha costruito il successo attraverso una prova solida, precisa e convincente, dimostrando preparazione, concentrazione e maturità agonistica. La medaglia d’oro gli vale anche l’accesso alle prossime finali nazionali, in programma il 22 e 23 maggio al Centro Olimpico, dove rappresenterà l’Abruzzo.

La giornata ha riservato soddisfazioni anche nel Trofeo CONI, riservato alla categoria Esordienti. Nella specialità kata, Pietro Ferretti ha ottenuto una brillante medaglia d’argento, mentre Marco Di Giacomantonio ha conquistato il bronzo, confermando la qualità del lavoro svolto dalla società nel settore giovanile.

Ottimi segnali sono arrivati anche dal kumite, nella categoria 53-58 kg, dove Gabriel Araujo, alla sua prima esperienza in ambito FIJLKAM, ha centrato una preziosa medaglia d’argento. Una prestazione significativa, caratterizzata da impegno, carattere e buone qualità tecniche.

Nel pomeriggio, sempre al Pala “M. Marini”, si è svolto uno stage tecnico con oltre 200 atleti provenienti dal Centro Italia. A guidare l’attività sono stati i maestri Sara Cardin e Vincenzo Figuccio, figure di riferimento internazionale rispettivamente nel kumite e nel kata. L’incontro ha permesso agli atleti di approfondire aspetti tecnici, tattici e regolamentari delle due specialità.

La giornata di Avezzano ha così valorizzato il lavoro quotidiano della CPGA Karate L’Aquila, diretta dal maestro Benedetto Arnone, in collaborazione con la ASD Lion di Avezzano del maestro Sante Baldassarre, confermando un percorso sportivo fondato su preparazione, disciplina e crescita dei giovani atleti.