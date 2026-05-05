Meteo, l’Atlantico riapre la porta: maggio cambia volto con piogge diffuse insistenti

Dopo settimane di alta pressione, correnti atlantiche più umide riportano instabilità, piogge frequenti e temporali soprattutto al Centro-Nord fino a metà mese.

L’inizio di maggio segna un cambio di passo sul fronte meteo. Dopo una lunga fase dominata dall’alta pressione, lo scenario atmosferico sull’Europa occidentale diventa più dinamico: il blocco anticiclonico si indebolisce e lascia spazio al ritorno delle correnti atlantiche, più umide e instabili. Una svolta che riporta piogge, rovesci e maggiore variabilità anche sull’Italia.

Il nuovo assetto interesserà soprattutto il Centro-Nord, dove le perturbazioni potranno transitare con maggiore frequenza. Le aree più esposte saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Toscana e parte delle regioni centrali. Il Sud e le Isole maggiori, almeno nella prima fase, resteranno più ai margini, con condizioni più variabili ma spesso meno perturbate.

Le temperature resteranno nel complesso miti, favorite da correnti in prevalenza meridionali, ma senza una struttura anticiclonica solida. Il risultato sarà una fase primaverile instabile, con giornate alternate tra aperture, nubi compatte e nuovi passaggi piovosi. La tendenza, trattandosi di proiezioni a medio-lungo termine, andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Martedì 12 maggio: al Nord molte nubi e piogge, più probabili su Liguria, Alpi occidentali, pianure lombardo-piemontesi e parte del Nord-Est. Al Centro tempo più instabile su Toscana, Lazio interno e area appenninica, mentre l’Adriatico potrà avere più aperture. Al Sud piogge possibili sui settori tirrenici, con maggiore variabilità altrove.

Mercoledì 13 maggio: nuova fase perturbata al Nord-Ovest, con fenomeni anche intensi sulle pianure lombardo-piemontesi. Al Centro instabilità più evidente su Toscana e Appennino, mentre le coste tirreniche potranno vedere schiarite. Al Sud ancora nubi e piogge sparse sui versanti tirrenici, più asciutto su molte aree ioniche e adriatiche.

Giovedì 14 maggio: giornata molto instabile al Nord, con piogge diffuse e localmente moderate. Al Centro precipitazioni più probabili su Toscana, aree interne e versante adriatico. Al Sud situazione meno compromessa, con piogge deboli soprattutto sui settori tirrenici e tempo più aperto altrove.

Venerdì 15 maggio: il maltempo tenderà ad attenuarsi su parte del Paese. Al Nord-Ovest resteranno piogge su Liguria, Alpi e pianure lombardo-piemontesi, mentre al Nord-Est saranno possibili maggiori schiarite. Al Centro-Sud prevarrà una variabilità più asciutta, con nubi sparse e ampie aperture.

Sabato 16 maggio: possibile nuovo peggioramento, con piogge moderate su gran parte del Nord. Al Centro attenzione al versante tirrenico, compresa l’area laziale, dove non si escludono fenomeni più consistenti. Al Sud tempo più irregolare, con qualche pioggia sui settori tirrenici e sulle isole.

Domenica 17 maggio: il Nord-Ovest potrebbe andare verso un miglioramento, mentre il Nord-Est resterà più instabile. Al Centro ancora piogge su Toscana interna e Appennino, con più sole su Lazio e Adriatico. Al Sud variabilità, ma senza una fase perturbata generalizzata.

Lunedì 18 e martedì 19 maggio: lo scenario sembra orientarsi verso una maggiore stabilità, con schiarite più diffuse e precipitazioni meno frequenti. Non si tratterebbe però di una vera svolta estiva: l’Atlantico resterebbe vicino e pronto a riportare nuovi impulsi instabili.

In sintesi, maggio cambia registro: meno anticiclone, più Atlantico, piogge più frequenti e una primavera lontana da una stabilità duratura.