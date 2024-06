L'Aquila Violenta: Rissa con coltelli nella villa comunale, 6 giovani stranieri arrestati

Questa mattina la squadra mobile della polizia dell'Aquila è intervenuta nella villa comunale per sedare una violenta rissa, culminata con il ferimento di diversi partecipanti. Sono stati arrestati 6 giovani stranieri, tre tunisini e tre egiziani, accusati di aver partecipato al tumulto durante il quale sono stati sequestrati due coltelli utilizzati come armi.

L'incidente ha coinvolto circa una decina di persone, alcune delle quali sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore per ricevere cure mediche. Attualmente non sono ancora note le gravità delle loro ferite.

La polizia sta continuando le indagini per chiarire le dinamiche e le cause scatenanti della rissa avvenuta in uno dei luoghi pubblici più frequentati della città.