L'ex patron del Pescara Mezzaroma chiude definitivamente con il mondo del calcio

L'ex proprietario del Pescara Calcio, Daniele Mezzaroma, ha rilasciato un'intervista che mette definitivamente un punto alla sua esperienza nel mondo del calcio. Mezzaroma ha dichiarato senza mezzi termini: "La mia avventura nel calcio è finita con la Salernitana. Non ho alcun interesse ad acquistare il Pescara".

Dopo aver guidato il Pescara Calcio per diversi anni, Mezzaroma ha venduto la società nel 2016. Successivamente, è diventato il presidente della Salernitana, fino alla cessione del club campano nel 2021. Ora, l'imprenditore laziale ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione, affermando che il suo capitolo nel mondo del pallone è ormai definitivamente chiuso.

"Posso dire con certezza che non ho alcun interesse ad acquistare il Pescara", ha ribadito Mezzaroma, mettendo a tacere ogni voce circolata in merito a un suo possibile ritorno nel club abruzzese. L'ex patron ha sottolineato che la sua "avventura nel calcio è finita con la Salernitana" e che non ha intenzione di intraprendere nuove iniziative in questo ambito.

Le parole di Mezzaroma rappresentano dunque un punto fermo nella sua carriera, segnando la fine definitiva del suo coinvolgimento nel mondo del calcio. Un capitolo che, per l'imprenditore laziale, si è concluso con l'esperienza alla guida della Salernitana.