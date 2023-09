La Cura Meloni Non Funziona, Deficit al 5% e Gelo nella Maggioranza

Una riunione di alto livello è stata convocata a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni ha esortato con fermezza i suoi alleati a mantenere un fronte unito, nonostante le sfide crescenti legate ai conti pubblici. Nonostante ci siano stati "tentativi di sabotaggio", i partiti della maggioranza sembrano determinati a concentrare le risorse su questioni fondamentali come salari, sanità, famiglie e pensioni, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni.

In un momento in cui i numeri economici peggiorano, con una crescita economica che tiene ma le spese che aumentano, il deficit sta per sfiorare il 5%, mezzo punto percentuale in più rispetto alle previsioni iniziali, e questa cifra potrebbe ancora aumentare, in gran parte a causa del Superbonus. Mentre si attende una decisione da parte di Eurostat riguardo al conteggio dei fondi per questa iniziativa, Meloni ha richiamato l'attenzione sulla necessità di evitare estremismi nelle trattative con Bruxelles, poiché la manovra attuale potrebbe non essere in grado di realizzare tutte le promesse elettorali.

Durante il vertice, durato due ore, sono emersi concetti "condivisi", tra cui la determinazione a resistere ai tentativi di sabotaggio, sebbene non siano stati specificati i dettagli. Inoltre, è stato concordato di concentrare le risorse su settori chiave come salari, sanità, famiglie, pensioni e, in una novità, sui giovani. Quest'ultimo punto sembra trovare l'accordo di tutti i partiti presenti. La strada verso una legislatura di successo è ancora lunga, e la manovra attuale potrebbe offrire spazio solo per confermare il taglio del cuneo fiscale e poco altro.